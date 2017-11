Joinvilenses brilham no Campeonato Brasileiro de Atletismo

Toque de Letra 01/11/2017 | 20h35 Atualizada em

A joinvilense Ana Lays Bayer (foto) levou o título do lançamento do martelo no Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo, categoria sub-23, disputado no último fim de semana, em Porto Alegre. Ana alcançou a marca de 59,34 metros, o recorde do campeonato.

Quem também se destacou foi Letícia Oro Melo, campeã nas duas provas em que competiu: a de salto em distância, com 5,93 metros, e a de salto triplo, com 12,73 metros. Carlos Augusto Tenfen terminou em oitavo na prova dos 800 metros rasos.