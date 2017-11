Joinvilense é campeã em duas categorias do Circuito Catarinense de Jiu-jítsu

Toque de Letra 22/11/2017 | 20h43 Atualizada em

A joinvilense Nicolly Lorenzi conquistou o bicampeonato do Circuito Catarinense de jiu-jítsu da categoria infantil B (10 e 11 anos) . A jovem atleta ganhou quatro das cinco etapas disputadas. Foram dez vitórias, fechando a temporada em alto estilo.

A lutadora de 11 anos competiu ainda numa categoria acima – infanto-juvenil A (12 e 13 anos) – e também levou o título desta disputa. A confirmação veio após a última luta, na etapa disputada em Balneário Camboriú, no fim de semana passado.

Nicolly ganhou o quarto ouro em cinco etapas e o resultado da última etapa dobrou a pontuação no ranking, dando o título a joinvilense.

Os triunfos aconteceram em Balneário Camboriú, onde houve a participação de mais de 600 atletas. A atleta já superou a marca de 50 medalhas na promissora carreira, que já soma três anos de disputas.

Com a evolução de Nicolly nas disputas do jiu-jítsu, o plano agora é levá-la aos Estados Unidos na próxima temporada. Lá, ela deve competir num torneio em Los Angeles, no mês de fevereiro – onde poderá aprimorar a técnica e ficar ainda mais preparada para as próximas disputas.