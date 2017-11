Jack Sock vence Marin Cilic em duelo parelho no ATP Finals

Londres 14/11/2017 | 15h37

O americano Jack Sock (9º do mundo) manteve o sonho de jogar as semifinais do ATP Finals, nesta terça-feira, depois de vencer o croata Marin Cilic (5º) em apertado duelo decidido no tie-break, parciais 5-7, 6-2 e 7-6 (7/4), em Londres.

"Gosto muito de jogar aqui para meus fãs. Me sinto em casa. Com esta vitória continuo com vida", indicou Sock, campeão do Masters 1000 de Paris.

Em duelo entre dois jogadores que perderam os primeiros jogos na fase de grupo, a vitória era essencial para manter as chances de chegar às semifinais.

Depois dos tenistas vencerem um set cada, o terceiro set foi decidido no tie-break. Cilic chegou a abrir 3-0, mas Sock virou e fechou a disputa com cinco pontos seguidos para encerrar o jogo em 2 horas e 28 minutos.

O segundo jogo do dia vai colocar o suíço Roger Federer (2º) e o alemão Alexander Zverev (3º) frente a frente. Ambos venceram seus primeiros jogos no grupo Boris Becker.

Mais cedo, o espanhol Rafael Nadal anunciou que não vai mais jogar o torneio por conta de dores no joelho direito.

"Não faz sentido continuar jogando assim, minha temporada acabou", afirmou o tenista após a derrota para o belga David Goffin, que deixou evidente os problemas físicos de Touro Miúra.

O ATP Finals de Londres é disputado em quadra rápida e distribui 8 milhões de dólares em premiações.

-- Resultados de terça-feira do ATP Finals disputado em Londres:

- Grupo Boris Becker:

Jack Sock (EUA) x Marin Cilic (CRO) 5-7, 6-2 e 7-6 (7/4)

* AFP