Itália perde para Suécia (1-0) e corre risco de ficar fora da Copa

Estocolmo 10/11/2017 | 19h57

A Itália colocou em sério risco sua participação na Copa do Mundo da Rússia-2018, após perder nesta sexta-feira para a Suécia por 1 a 0 em Solna, na partida de ida da repescagem europeia.

O gol da vitória sueca foi marcado aos 16 minutos do segundo tempo e saiu em jogada de azar dos italianos, que viram Daniele de Rossi desviar para as próprias redes um chute de Jakob Johansson, enganando o goleiro Gianluigi Buffon.

A Itália mostrou enorme dificuldade para armar jogadas ofensivas e teve como melhor chance em todo o jogo um chute na trave de fora da área de Matteo Darmian, aos 25 minutos do segundo tempo.

O lance acordou a Azzurra, que partiu para o tudo ou nada e apostou nos cruzamentos na área para tentar empatar a partida, mas a muralha defensiva sueca conseguiu segurar a importante vantagem no placar.

A Itália, tetracampeã do mundo, tentará na segunda-feira, na partida de volta em Milão, reverter o resultado para buscar a classificação para a Copa do Mundo, competição que só não disputou duas vezes em sua história: na primeira edição no Uruguai-1930, quando não participou, e na Suécia-1958, quando não se classificou.

Caso seja eliminada em Milão, seria a segunda vez que a Itália não se classifica à Copa, a primeira vez em 60 anos.

Na busca pela vaga, o técnico Gian Piero Ventura não poderá contar com um de seus principais jogadores, o meia Marco Verratti, que recebeu um cartão amarelo nesta sexta-feira e estará suspenso para a partida de volta.

* AFP