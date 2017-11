Interpol indica aumento da ameaça terrorista em eventos esportivos

Doha 07/11/2017 | 16h57

Secretário geral da Interpol, Jurgen Stock advertiu em evento realizado em Doha, nesta terça-feira, que o terrorismo e a segurança cibernética são ameaças crescentes para os grandes eventos esportivos.

Em discurso durante conferência sobre segurança na capital do Catar, país que vai sediar a Copa do Mundo de 2022, Stock garantiu que o espectro das ameaças, entre as quais está também a violência dos hooligans, também existe nos grandes eventos esportivos.

"Infelizmente estas ameaças estão crescendo", disse Stock aos jornalistas. "Estão se internacionalizando e são cada vez mais complexas, o que requer mais do que nunca o reforço da cooperação entre diferentes agências", acrescentou.

Stock citou como exemplo os problemas com torcedores organizados na última Eurocopa-2016, na França, os ataques cibernéticos contra os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e o risco de ataques terroristas durante a próxima Copa do Mundo da Rússia-2018.

Na mesma conferência sobre segurança, também tomou parte Hassan al-Thawadi, secretário geral do Catar-2022. O dirigente assegurou que o Mundial realizado pelo emirado "será seguro".

* AFP