Honduras denuncia Austrália por espionar treinos com drones

Tegucigalpa 13/11/2017 | 18h28

A federação de futebol de Honduras denunciou, nesta segunda-feira, que a Austrália está utilizando drones para espionar os treinos do time, antes da partida de volta da repescagem por uma vaga na Copa do Mundo da Rússia-2018.

"A Austrália espia o treino oficial de Honduras usando um drone, o que causou mal estar do time e da delegação hondurenha", escreveu no Twitter a Federação Nacional Autônoma de Futebol de Honduras (Fenafuth).

A imprensa do país destacou o mal estar do técnico colombiano Jorge Luis Pinto, porque os australianos estão tentando tirar vantagem dos esquemas táticos do time centro americano.

O jogo vai definir se Concacaf e Ásia terão mais uma vaga no Mundial da Rússia.

No primeiro confronto, a Austrália arrancou empate sem gols fora de casa. Quem vencer se classifica, enquanto qualquer empate com gols favorece Honduras. Se o resultado do primeiro jogo se repetir, a partida vai para prorrogação e, caso persistir a igualdade, pênaltis.

* AFP