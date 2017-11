Hellas Verona perde para o Bologna e afunda na tabela

Roma 20/11/2017 | 20h07

O Hellas Verona (19º) perdeu em casa para o Bologna (10º) por 3 a 2 e segue afundado na parte de baixo da tabela, aparecendo na penúltima colocação com apenas 6 pontos somados.

O Hellas chegou a ficar duas vezes na frente do placar com os gols de Alessio Cerci (12 minutos) e do uruguaio Martín Cáceres (33), mas o Bologna foi buscar o resultado e virou a partida graças a Matia Destro (22), ao nigeriano Orji Okwondo (74) e ao ganês Godfred Donsah (76).

Resultados da 13ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sábado:

Roma - Lazio 2 - 1

Napoli - Milan 2 - 1

- Domingo:

Crotone - Genoa 0 - 1

Udinese - Cagliari 0 - 1

Torino - Chievo 1 - 1

Benevento - Sassuolo 1 - 2

SPAL - Fiorentina 1 - 1

Sampdoria - Juventus 3 - 2

Inter - Atalanta 2 - 0

- Segunda-feira:

Hellas Verona - Bologna 2 - 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 35 13 11 2 0 34 9 25

2. Inter 33 13 10 3 0 25 9 16

3. Juventus 31 13 10 1 2 37 14 23

4. Roma 30 12 10 0 2 23 8 15

5. Lazio 28 12 9 1 2 32 14 18

6. Sampdoria 26 12 8 2 2 27 15 12

7. Milan 19 13 6 1 6 19 18 1

8. Torino 18 13 4 6 3 18 20 -2

9. Fiorentina 17 13 5 2 6 22 18 4

10. Bologna 17 13 5 2 6 14 17 -3

11. Chievo 17 13 4 5 4 15 20 -5

12. Atalanta 16 13 4 4 5 19 18 1

13. Cagliari 15 13 5 0 8 12 21 -9

14. Udinese 12 12 4 0 8 18 23 -5

15. Crotone 12 13 3 3 7 11 24 -13

16. Sassuolo 11 13 3 2 8 8 22 -14

17. SPAL 10 13 2 4 7 11 21 -10

18. Genoa 9 13 2 3 8 11 19 -8

19. Hellas Verona 6 13 1 3 9 10 29 -19

20. Benevento 0 13 0 0 13 6 33 -27

* AFP