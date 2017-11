Hamburgo vence e freia escalada do Hoffenheim na Bundesliga

Berlim 26/11/2017 | 17h12

O Hamburgo (15º) venceu o Hoffenheim (7º) por 3 a 0, neste sábado, pela 13ª rodada da Bundesliga, e freou as aspirações do adversário em brigar pelas posições que dão vaga em competições europeias.

Kevin Akpoguma abriu o placar ao tocar para as próprias redes, aos 6 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, o sérvio Filip Kostic e Gideon Jung garantiram a vitória com gols aos 30 e 43 minutos, respectivamente.

Com os três pontos, o Hamburgo saiu da zona de rebaixamento e impossibilitou que o Hoffenheim subisse ao quinto lugar.

No último jogo da rodada, o Hertha Berlim (11º) venceu o lanterna Colonia por 2 a 0 graças aos gols do bósnio Vedad Ibisevic.

No sábado, os favoritos ao títulos jogaram. O líder Bayern de Munique perdeu a primeira desde a chegada de Jupp Heynckes ao comando do time, por 2 a 1, para o Borussia Mönchengladbach.

O resultado beneficiou o RB Leipzig, que assumiu a segunda colocação a três pontos do topo graças a vitória por 2 a 0 sobre o Werder Bremen (17º).

O Schalke 04 (3º) está a 5 pontos dos bávaros depois de conseguir empatar em 4 a 4 com o Borussia Dortmund (5º). O time começou perdendo por quatro gols de diferença e buscou a igualdade nos acréscimos da segunda etapa.

-- Resultados da 13ª rodada do Campeonato Alemão

- Sexta-feira:

Hannover - Stuttgart 1 - 1

- Sábado:

Borussia Dortmund - Schalke 04 4 - 4

RB Leipzig - Werder Bremen 2 - 0

Freiburg - Mainz 2 - 1

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen 0 - 1

Augsburg - Wolfsburg 2 - 1

B. Moenchengladbach - Bayern de Munique 2 - 1

- Domingo:

Hamburgo - Hoffenheim 3 - 0

Colônia - Hertha Berlim 0 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 29 13 9 2 2 31 10 21

2. RB Leipzig 26 13 8 2 3 22 15 7

3. Schalke 04 24 13 7 3 3 20 14 6

4. B. Moenchengladbach 24 13 7 3 3 23 22 1

5. Borussia Dortmund 21 13 6 3 4 33 20 13

6. Bayer Leverkusen 20 13 5 5 3 26 18 8

7. Hoffenheim 20 13 5 5 3 21 18 3

8. Augsburg 19 13 5 4 4 18 15 3

9. Eintracht Frankfurt 19 13 5 4 4 14 13 1

10. Hannover 19 13 5 4 4 16 16 0

11. Hertha Berlim 17 13 4 5 4 18 19 -1

12. Stuttgart 17 13 5 2 6 13 16 -3

13. Mainz 15 13 4 3 6 14 19 -5

14. Wolfsburg 14 13 2 8 3 17 19 -2

15. Hamburgo 13 13 4 1 8 13 20 -7

16. Freiburg 11 13 2 5 6 9 25 -16

17. Werder Bremen 8 13 1 5 7 8 16 -8

18. Colônia 2 13 0 2 11 4 25 -21

* AFP