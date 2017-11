Grupo chinês Desports assume controle do Parma

Roma 03/11/2017 | 15h32

O grupo chinês Desports assumiu controle do Parma, atualmente na segunda divisão da Itália, após depositar valor previsto que permite comprar 60% do capital do time, indicou nesta sexta-feira o histórico clube.

A equipe está "satisfeita por informar que todos os procedimentos necessários para fechar o acordo assinado em junho foram completados".

O novo dirigente do Parma, Jiang Lizhang, presidente do grupo Desports, vai estar em Parma em meados de novembro para fechar oficialmente os últimos detalhes da operação e ser nomeado oficialmente presidente do clube de futebol.

Em junho, a Desports adquiriu 30% do Parma e se comprometeu em aumentar a porcentagem a 60%. O grupo é especializado em marketing e direitos esportivos.

Jiang Lizhang já é proprietário ao 100% do Granada da Espanha e tem participação minoritária da franquia Minnesota Timberwolves da NBA.

A Desports assumiu os direitos de transmissão chinesa da Liga dos Campeões e da Liga Europa entre os anos 2018 e 2021.

* AFP