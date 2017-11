Gotze desfalca Borussia Dortmund até 2018 por lesão no tornozelo

Berlim 27/11/2017 | 14h02

Mario Gotze vai desfalcar o Borussia Dortmund até o fim do ano, segundo anúncio do clube nesta segunda-feira, por conta de uma lesão no ligamento do tornozelo esquerdo que o tira dos gramados por seis semanas.

"Que má sorte! Mario Gotze será desfalque durante seis semanas por um descolamento dos ligamentos do tornozelo esquerdo. Recupere-se logo, Mario", indicou o clube no Twitter.

Gotze marcou no empate em 4 a 4 contra o Schalke 04 na Bundesliga.

Depois de retornar para Dortmund em 2016, após breve passagem pelo Bayern de Munique, o meia ficou sete meses fora dos gramados por conta de uma doença e retornou ao time em agosto.

Desde então, o herói da final da Copa do Mundo de 2014 mostrou crescimento constante, apesar do time sofrer queda de rendimento brutal desde outubro.

O Borussia só somou uma vitória nos últimos dez jogos, contra um time da terceira divisão.

* AFP