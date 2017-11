Goleiro Julio César rescinde contrato com Benfica

Lisboa 28/11/2017 | 17h57

O goleiro brasileiro Julio César, de 39 anos, decidiu rescindir de maneira amistosa o contrato que o ligava ao Benfica até o fim da temporada, em vídeo publicado nesta terça-feira no site do clube português.

"A aventura termina aqui para mim e quero agradecer o apoio e a admiração. Podem ter certeza que agora vou torcer por cada um de vocês", disse Julio César em lágrimas no vestiário da equipe com os jogadores.

"É uma decisão difícil de tomar, mas estive pensando por mais de um mês", acrescentou o goleiro que defendeu a seleção brasileira em 87 oportunidade. Com a amarelinha, conquistou a Copa América de 2004 e as Copas das Confederações de 2009 e 2013.

Superado pelo jovem português Bruno Varela e pelo belga Mile Svilar, Julio César encerra seu vínculo com o Benfica, clube em que chegou em 2014 e com o qual conquistou três campeonatos portugueses. Nesta temporada, entrou em campo apenas quatro vezes.

Julio César viveu os melhores momentos de sua carreira com a Inter de Milão, conquistando a tríplice coroa com a equipe italiana em 2010. O time levantou s títulos da Copa da Itália, do Campeonato Italiano e da Liga dos Campeões na mesma temporada.

* AFP