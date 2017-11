Goffin surpreende e elimina Federer no ATP Finals

Londres 18/11/2017 | 14h53

O belga David Goffin, número 8 do mundo, surpreendeu ao se classificar neste sábado à final do ATP Finals de Londres, após derrotar o suíço Roger Federer (2º) de virada em três sets, 2-6, 6-3, 6-4.

Na decisão de domingo, o belga enfrentará o vencedor da outra semifinal, que colocará frente a frente o búlgaro Grigor Dimitrov (6º) e o americano Jack Sock (9º).

"É um momento muito especial, é incrível, não posso descrever o que sinto. Estava um pouco nervoso no início da partida, mas logo comecei a sentir bem a bola durante o segundo set, sacando bem e conseguindo bons golpes de direita. Foi meu melhor dia!", comemorou o belga após a vitória.

Na sexta-feira, Goffin havia admitido não saber "o que fazer" para derrotar o lendário Federer, contra o qual havia perdido as seis partidas anteriores. O belga simplesmente afirmou que "tentaria algo de diferente".

Nos primeiros minutos de jogo, Goffin apostou por uma estratégia muito agressiva, mas a falta de precisão facilitou a vida de Federer, que venceu a parcial sem dificuldades.

Na segunda parcial, quando Federer parecia encaminhar mais uma vitória tranquila, chegando a abrir 3 a 0, Goffin reagiu, contando com a súbita imprecisão do suíço para empatar a partida em um set para cada lado.

O terceiro e decisivo set foi uma cópia do segundo. Federer tentou tomar a iniciativa, mas Goffin conseguiu dar a volta por cima com boas subidas à rede, quebrando o saque do suíço no terceiro game.

Goffin soube controlar os nervos e administrar sua vantagem até o fim para garantir a primeira vitórias na carreira sobre Federer, em sua primeira participação no ATP Finals.

* AFP