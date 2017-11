Londres 17/11/2017 | 13h47

O belga David Goffin, número 8 do mundo, se classificou nesta sexta-feira às semifinais do ATP Finals de Londres ao derrotar em dois sets, 6-4, 6-1, o austríaco Dominic Thiem (4º).

Com a vitória, Goffin se classificou para enfrentar o suíço Roger Federer, número 2 do mundo, por uma vaga na grande decisão do último torneio do ano.

Ainda nesta sexta-feira, na outra partida do grupo Pete Sampras, se enfrentarão o já classificado búlgaro Grigor Dimitrov e o já eliminado espanhol Pablo Carreño.

* AFP