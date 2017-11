Gian Piero Ventura não é mais técnico da Itália

Roma 15/11/2017 | 15h57

Gian Piero Ventura foi demitido do cargo de técnico da seleção da Itália, após não conseguir classificar a tetracampeã do mundo à Copa do Mundo da Rússia-2018, anunciou nesta quarta-feira a Federação Italiana (FIGC).

O veterano técnico de 69 anos não aceitou pedir demissão, mas seu destino estava selado a partir do momento em que falhou em classificar a Itália ao Mundial pela primeira vez desde 1958, após empatar sem gol na segunda-feira com a Suécia, pela repescagem europeia. Na primeira partida, os suecos haviam vencido por 1 a 0.

"A partir de hoje, Gian Piero Ventura deixa de ser o técnico da Itália", informou a FIGC em comunicado.

A notícia da demissão chega pouca hora depois de Ventura afirmar ter "um dos melhores retrospectos dos últimos 40 anos", apesar do fiasco da Itália nas eliminatórias. "Só perdi duas partidas em dois anos", continuou o treinador.

Sob o comando de Ventura, a Itália perdeu na realidade três jogos em 15 meses, contra França (3-1), Espanha (3-0) e Suécia (1-0), somando nove vitórias e quatro empates.

O técnico, porém, lamentou a não classificação para a Copa do Mundo do ano que vem. "Será triste, mas o que posso fazer? Infelizmente, não conseguimos. Peço perdão aos italianos por este resultado".

Segundo a imprensa esportiva italiana, os dirigentes da FIGC esperam convencer Carlo Ancelotti, ex-técnico do Bayern de Munique, a assumir a seleção.

* AFP