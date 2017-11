Genoa anuncia novo técnico Davide Ballardini

Roma 06/11/2017 | 17h37

A Genoa anunciou Davide Ballardini como novo treinador, nesta segunda-feira, para comandar a equipe pela terceira vez na carreira e tentar melhorar a posição do clube na Serie A.

Ballardini, de 53 anos, dirigiu a Genoa em 2010-2011 e 2013. Técnico experiente, também comandou Palermo, Bologna, Cagliari e Lazio.

No domingo, o clube anunciou a demissão do treinador Ivan Juric, depois de derrota por 2 a 0 no clássico contra a Sampdoria.

A Genoa tem apenas seis pontos em 12 jogos do Scudetto. Atualmente, está na zona de rebaixamento na 18ª posição, a dois pontos do Sassuolo (17º).

* AFP