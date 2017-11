Futebol italiano apoia Azzurra antes de decisão contra Suécia

Milão 13/11/2017 | 14h23

Horas antes da Itália encarar a decisão por uma vaga na Copa do Mundo 2-18 contra a Suécia, nesta segunda-feira, vários personagens do futebol italiano apoiaram publicamente a Azzurra, desde Dino Zoff ao técnico da Roma Eusebio di Francesco.

"Devemos trazer a classificação para casa. É muito importante para a Itália e para nosso futebol", declarou Eusebio Di Francesco à televisão Mediaset Premium.

Vencida por 1 a 0 no jogo de ida, a Itália não é favorita antes do jogo de volta no estádio San Siro, em Milão.

"O mais importante é tentar fazer o primeiro gol rapidamente. Por nossa própria confiança e para levantar dúvidas no rival. Depois virá o segundo", avaliou o lendário goleiro Dino Zoff, campeão do mundo em 1982, ao jornal La Repubblica.

Urbano Cairo, presidente do Torino, pediu ações mais que palavras: "não é preciso falar mais. Escutei muitas frases otimistas, muito 'vamos ao Mundial'. Para isso temos que marcar um gol a mais que eles. É o único que conta, as palavras não contam", avaliou.

O técnico da Genoa, Davide Ballardini, confessou segredos familiares: "minha mulher é sueca. Não trocamos palavras desde sexta-feira", revelou.

* AFP