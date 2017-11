Francês Teddy Riner conquista 10º título mundial de judô

Marrakech 11/11/2017 | 17h03

Estrela do judô mundial, o francês Teddy Riner conquistou o 10º título mundial na categoria acima dos 100 kg, neste sábado, e aumentou sua sequência invicta para 144 vitórias seguidas.

Riner superou o cubano Andy Granda na semifinal e o belga Toma Nikiforov na decisão. A última derrota do francês foi no dia 13 de setembro de 2010, para o japonês Daiki Kamikawa, durante a final do Mundial de Tóquio.

O bicampeão olímpico (2012 e 2016) é o judoca mais vitorioso da história do esporte. Com mais um título mundial no bolso, Riner pode se concentrar em seu último grande desafio: o terceiro ouro olímpico do país no judô em Tóquio 2020.

Apenas o japonês Tadahiro Nomura conseguiu três títulos olímpicos, em 1996, 2000 e 2004, na categoria abaixo dos 60 quilos.

* AFP