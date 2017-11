França e Bélgica empatam em 1-1 após 1º dia da final da Copa Davis

Lille 24/11/2017 | 16h22

Jo-Wilfred Tsonga, número 15 do mundo, permitiu à França empatar provisoriamente em 1 a 1 a final da Copa Davis, nesta sexta-feira perto de Lille, após vencer o belga Steve Darcis (N.76) em três sets, 6-3, 6-2 e 6-1.

A Bélgica havia aberto o placar da decisão com uma vitória na primeira disputa individual, na qual David Goffin, número 7 do mundo, derrotou o local Lucas Pouille (N.18), também em três sets (7-5, 6-3, 6-1).

Graças a Tsonga, a França segue com boas chances de conquistar pela 10ª vez o título da Copa Davis, um objetivo que vem escapando desde 2001, apesar de ter disputado três finais desde então (2002, 2003, 2014).

No sábado, com o duelo de duplas, os franceses tentarão fazer valer seu status de favoritos para chegar no domingo em vantagem para os últimos dois confrontos de simples, quando será conhecido o novo campeão.

-- Resultados e programa da final da Copa Davis:

França e Bélgica empatam em 1-1 em Lille (FRA)

- Sexta-feira:

David Goffin (BEL) x Lucas Pouille (FRA) 7-5, 6-3, 6-1

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) x Steve Darcis (BEL) 6-3, 6-2, 6-1

- Sábado:

A partir de 11h00 (horário de Brasília):

Richard Gasquet/Pierre-Hugues Herbert (FRA) - Ruben Bemelmans/Joris de Loore (BEL)

- Domingo:

A partir de 10h30:

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) - David Goffin (BEL)

Lucas Pouille (FRA) - Steve Darcis (BEL)

* AFP