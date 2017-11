França conquista 10ª Copa Davis com vitória de Pouille

Villeneuve-d'Ascq 26/11/2017 | 16h02

A França conquistou a Copa Davis pela 10ª vez na história, neste domingo, superando a Bélgica na final disputada em Lille e decidida no jogo vencido por Lucas Poille.

O número 18 do mundo se tornou o herói dos franceses com uma contundente vitória por três sets a zero sobre Steve Darcis, parciais 6-3, 6-1 e 6-0. O belga, 76º do mundo, foi apelidado de "Mistes Davis" por seu bom desempenho em jogos na competição.

Mas desta vez nada pode fazer contra Pouille, que tranquilizou os torcedores locais um um jogo sólido e recuperou o ânimo após derrota de Jo-Wilfried Tsonga para David Goffin por 7-6 (7/5), 6-3, 6-2, o que igualou a disputa.

A França conquistou a 10ª Copa Davis, um objetivo que escapava desde 2001. Desde então, o país perdeu três finais: em 2002 para a Rússia de Marat Safin, em 2010 para a Sérvia de Novak Djokovic e em 2014 para a Suíça de Roger Federer e Stan Wawrinka.

Os franceses assumem o troféu do torneio, vencido pela Argentina pela primeira vez no ano passado após final épica contra a Croácia.

* AFP