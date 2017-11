Fim de semana do amador tem final da Terceirona e da Recopa em Joinville /

Toque de Letra 03/11/2017 | 21h33 Atualizada em

O feriadão não vai interromper as decisões do futebol amador de Joinville neste fim de semana. No domingo pela manhã, haverá disputa da taça na Arena Joinville. A partir das 10 horas, Aliança e Villa se enfrentam para definir quem será o campeão da Recopa. Antes, no mesmo palco, às 8h30, Atlético Pirabeiraba e 3 de Março brigam pelo terceiro lugar. À tarde, às 16 horas, o Fluminense encara o Paraíba pela segunda partida da final da Terceirona. Um empate dá o título ao Flu.

Ainda no domingo pela manhã, ocorrerá a definição de um dos classificados à final do Copão Kurt Meinert. União Rodriguense e Palmeiras/Bola 10 se enfrentam às 10h30, com vantagem para o Palmeiras que venceu o primeiro jogo por 2 a 0. Na outra semifinal, a TF Metais/Baterias Enerfree desafia o tradicional União Independente a partir das 9 horas. Este confronto é válido pela partida de ida das semifinais. Tanto este jogo quanto o outro ocorrerão no campo do Jativoca.

Terceirona

Final - Jogo de volta

Domingo

16h00 - Fluminense x Paraíba

(ida: 1 a 1)

Recopa

Disputa do terceiro lugar

Domingo

8h30 - Atlético Pirabeiraba x 3 de Março

Final

10h00 - Aliança x Villa

Copão

Semifinal - Jogo de ida

Domingo

9h00 - TF Metais/Baterias Enerfree x União Independente

Semifinal - Jogo de volta

10h30 - União Rodriguense x Palmeiras/Bola 10

(ida: 2 a 0 Palmeiras)

