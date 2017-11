'Fifagate': liberdade restrita a peruano Burga por suposta ameaça a testemunha

Nova York 15/11/2017 | 22h17

Uma juíza americana decidiu nesta quarta-feira (15) restringir a liberdade condicional do ex-chefe do futebol peruano Manuel Burga, que teria feito gestos de suposta ameaça à testemunha-chave do governo no julgamento por corrupção na FIFA, o argentino Alejandro Burzaco.

A promotora americana Kristin Mace pediu à juíza Pamela Chen, a cargo do mega-escândalo de corrupção da FIFA na corte federal do Brooklyn, que ponha Burga na prisão porque em duas ocasiões, na terça e na quarta-feira, ele fez um gesto, passando a mão em linha reta pela garganta como se quisesse matar o depoente.

Burzaco, ex-presidente da empresa Torneos Y Competencias, depôs pelo segundo dia e contou ter pago 3,7 milhões de dólares a Burga em propinas em troca de contratos, assim como subornos milionários aos coacusados José Maria Marín, ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e Juan Angel Napout, ex-presidente da Conmebol. Os três declaram inocência.

Chen disse ter "séria preocupação". "Isto pode ter sido um esforço para intimidar a testemunha", afirmou, mas como o único vídeo que viu até o momento contém imagens borradas, não quis colocá-lo na prisão, nem dificultar ainda mais seu diálogo com seu advogado.

Burzaco mostrou-se visivelmente alterado e acabou chorando na manhã desta quarta-feira, aparentemente após o suposto gesto de Burga.

"Aqui se cometeu um novo crime: intimidação de uma testemunha", disse a promotora Mace.

Mas Bruce Udolf, advogado de Udolf, disse que seu cliente apenas havia coçado a garganta porque tem uma irritação e a pele seca e que Burzaco chorou porque um ex-funcionário da federação de futebol que ele implicou nas denúncias de corrupção, Jorge Delhon, se suicidou na terça-feira em Buenos Aires.

"Isso nós sabemos", disse Chen.

"Este é um homem tímido e tranquilo", alegou Udolf. "Coçou o pescoço".

Burga, que cumpre prisão domiciliar após pagar uma fiança de dois milhões de dólares, usa uma tornozeleira eletrônica. Ele não terá mais acesso a computadores até o final do julgamento e só poderá usar o telefone para se comunicar com seu advogado. Tampouco poderá sair de casa sem o advogado.

Burzaco voltou a se emocionar nesta quarta-feira, quando contou na corte que seu irmão, Eugenio, telefonou da Itália após ele ter se entregado à Justiça em 2015 e lhe explicou que sua segurança e sua vida estavam em risco.

Segundo a testemunha, que falou com a voz embargada, seu irmão lhe contou que havia instruções da Polícia da província de Buenos Aires para "silenciá-lo" para que não depusesse nos Estados Unidos, "inclusive me matar".

* AFP