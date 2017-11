Federer vence Sock na estreia do ATP Finals

Londres 12/11/2017 | 15h23

Segundo melhor tenista do mundo, o suíço Roger Federer venceu o americano Jack Sock (N.9) por 6-4, 7-6 (7/4), neste domingo, pelo jogo de abertura do ATP Finals disputado em Londres.

Depois de um primeiro set cômodo, Federer precisou se esforçar para dominar o rival no segundo set. Com um saque preciso, o suíço manteve a calma para fechar o tie-break em 7-4.

"É fantástico voltar, especialmente depois de ter perdido a edição do ano passado", garantiu Federer depois de confirmar a vitória. "Tive um grande início, mas o segundo set foi apertado", admitiu o suíço de 36 anos.

"A quebra de serviço poderia ter sido para qualquer um dos lados, mas no final ele me ajudou com alguns erros. Estou realmente satisfeito com a maneira como venci", explicou Federer.

O alemão Alexander Zverev e o croata Marin Cilic fazem o segundo jogo do dia às 18h, pelo horário de Brasília, no grupo Boris Becker.

O espanhol Rafael Nadal (Nº1) entra em quadra contra o belga Dabid Goffin (Nº8) na segunda-feira, pelo grupo Pete Sampras.

O ATP Finals de Londres é disputado em quadra rápida e distribui 8 milhões de dólares em premiações.

-- Resultados de domingo do ATP Finals disputado em Londres:

Roger Federer (SUI) x Jack Sock (EUA) 6-4 e 7-6 (7/4)

* AFP