Federer vence Cilic e termina fase de grupos do ATP Finals invicto

Londres 16/11/2017 | 15h17

O suíço Roger Federer, número 2 do mundo, derrotou nesta quinta-feira em três sets o croata Marin Cilic (5º), parciais de 6-7 (5/7), 6-4, 6-1, e terminou invicto a fase de grupos do ATP Finals, em Londres.

Com a classificação às semifinais garantida como primeiro colocado de sua chave, Federer se mostrou consistente no saque (17 aces), mas longe da precisão habitual do fundo da quadra (30 erros não forçados), enquanto Cilic, já eliminado da disputa, arriscou demais (36 winners) e acabou sendo castigado (43 erros no primeiro set).

Assim como na final deste ano que ambos disputaram em Wimbledon, Federer venceu a partida aproveitando a pouca mobilidade do croata.

"Foi uma partida difícil. Tive chances no primeiro set, mas Marin sacou bem e me mostrei indeciso em alguns momentos importantes", analisou o suíço após a partida. Federer disputará as semifinais do ATP Finals pela 14ª vez em 15 aparições no torneio de fim de ano.

Federer já havia derrotado o alemão Alexander Zverev e o americano Jack Sock no grupo. Estes dois jogadores se enfrentam ainda nesta quinta-feira e o vencedor se juntará ao suíço nas semifinais.

* AFP