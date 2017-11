Federação italiana discute futuro da Azzurra na quarta-feira

Milão 14/11/2017 | 13h27

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) vai se reunir nesta quarta-feira em Roma para "fazer uma análise profunda e decidir o futuro" da Azzurra, eliminada para a Suécia na repescagem da Copa do Mundo 2018, anunciou o presidente da FIGC, Carlo Tavecchio.

"Estamos profundamente afetados e decepcionados por esta não classificação para o Mundial. É um fracasso esportivo que precisa de soluções compartilhadas por todos e por isso convoquei uma reunião para amanhã. Faremos uma análise profunda para decidir as opções para o futuro", declarou Tavecchio, citado pela imprensa italiana.

Na segunda-feira, a Itália empatou sem gols com a Suécia em Milão, o que acarretou na eliminação da tetracampeã do mundo. É a primeira vez que a Azzurra não participa da Copa do Mundo desde 1958.

* AFP