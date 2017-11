Falcao joga, mas Monaco tropeça no Amiens

Paris 17/11/2017 | 20h32

Com seu capitão Radamel Falcao em campo, o Monaco (2º) precisou se contentar com um empate em 1 a 1 com o Amiens (17º), nesta sexta-feira pela 13ª rodada do Campeonato Francês, oferecendo ao rival pelo título, o Paris Saint-Germain (1º), a chance de disparar.

Uma semana antes de receber o PSG no Principado, o Monaco deixou de somar dois importantes pontos contra o Amiens, que voltava a receber um jogo em seu estádio após seis semanas, desde que o rompimento de uma grade de contenção deixou 29 feridos.

Com o empate, o Monaco segue a três pontos de distância do líder, que no sábado encara o Nantes (5º) no Parque dos Príncipes.

O atual campeão francês foi surpreendido pela abertura de placar do Amiens com Serge Gakpé, aos 30 minutos de jogo.

O Monaco só conseguiu empatar a partida graças a uma jogada brilhante do brasileiro Fabinho, que disparou pela direita, deixou a marcação para trás e tocou para o montenegrino Stevan Jovetic empurrar para as redes, aos 12 minutos do segundo tempo.

Como consolo, o Monaco pôde ver seu capitão e artilheiro Radamel Falcao voltar a jogar, após se recuperar de uma lesão muscular que o tirou dos gramados por 26 dias.

Mais cedo, o Lille (16º) venceu por 3 a 1 em casa o Saint-Etienne (6º), um resultado que deu respiro à equipe do técnico argentino Marcelo Bielsa.

Os gols da vitória do Lille foram de autoria do marfinense Nicolas Pepe (20 min), do brasileiro Thiago Mendes (71) e do argentino Ezequiel Ponce (89). Jonathan Mamba diminuiu o prejuízo para o Saint-Etienne (45).

O Saint-Etienne perdeu sua primeira partida sem o técnico espanhol Oscar Garcia, que pediu demissão na quarta-feira, só quatro meses após assumir o cargo.

O ex-jogador do clube Julien Sablé comando a equipe de maneira interina.

Do lado do Lille, Bielsa emplaca sua segunda vitória consecutiva na competição e consegue uma sobrevida, depois de encadear nove jogos seguidos sem vencer.

-- Resultados da 13ª rodada do Campeonato Francês:

- Sexta-feira:

Lille - Saint-Etienne 3 - 1

Amiens - Monaco 1 - 1

- Sábado:

(14h00) Paris SG - Nantes

(17h00) Dijon - Troyes

Guingamp - Angers

Toulouse - Metz

Strasbourg - Rennes

- Domingo:

(12h00) Caen - Nice

(14h00) Lyon - Montpellier

(18h00) Bordeaux - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Paris SG 32 12 10 2 0 39 8 31

2. Monaco 29 13 9 2 2 35 13 22

3. Lyon 25 12 7 4 1 32 15 17

4. Olympique de Marselha 24 12 7 3 2 26 17 9

5. Nantes 23 12 7 2 3 11 9 2

6. Saint-Etienne 18 13 5 3 5 14 18 -4

7. Caen 18 12 6 0 6 8 13 -5

8. Montpellier 16 12 4 4 4 9 8 1

9. Bordeaux 16 12 4 4 4 16 18 -2

10. Rennes 15 12 4 3 5 14 15 -1

11. Troyes 15 12 4 3 5 12 15 -3

12. Toulouse 15 12 4 3 5 12 17 -5

13. Guingamp 14 12 4 2 6 13 21 -8

14. Angers 13 12 2 7 3 16 19 -3

15. Nice 13 12 4 1 7 14 19 -5

16. Lille 12 12 3 3 6 12 16 -4

17. Amiens 12 12 3 3 6 8 14 -6

18. Dijon 12 12 3 3 6 14 21 -7

19. Strasbourg 10 12 2 4 6 13 23 -10

20. Metz 3 12 1 0 11 5 24 -19

