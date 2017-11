Evra é expulso antes de jogo após chutar torcedor adversário

Guimarães 02/11/2017 | 20h12

O defensor do Olympique de Marselha, Patrice Evra, deu um chute em um torcedor antes da partida contra o Vitoria Guimarães, nesta quinta-feira, e foi expulso durante o aquecimento para o jogo, segundo jornalista da AFP no local.

Antes da ação, dezenas de pessoas repreenderam o jogador, a maioria delas em área reservada para torcedores do clube francês. Depois de conversa entre eles, Evra reagiu violentamente com um chute. Os empregados do estádio intervieram rapidamente para encerrar a confusão.

Por conta do comportamento, o árbitro expulsou o lateral esquerdo antes do apito inicial. Evra não pôde ficar no banco de reservas.

Segundo a empresa de estatísticas Opta, "Patrice Evra é o primeiro jogador da história a ser expulso antes de um jogo da Liga Europa", desde a criação do formato atual em 2009-2010.

Evra tem sido criticado pelas decepcionantes atuações e foi preterido pelo jovem Jordan Amavi.

* AFP