EUA-México-Canadá e Marrocos confirmam candidaturas à Copa do Mundo de 2026

Lausana 30/11/2017 | 17h33

A aliança entre Estados Unidos-México-Canadá e o Marrocos confirmaram formalmente suas candidaturas à organização da Copa do Mundo de 2026, nesta quinta-feira, cuja definição da sede vai ser realizada em junho, anunciou a Fifa.

A candidatura conjunta dos três países americanos aparece como favorita para a primeira edição da competição com 48 participantes, em vez dos 32 atuais.

Os dois candidatos tinham até 30 de novembro para chegar a um "acordo de candidatura devidamente preenchido", detalhou a Fifa em comunicado.

A próxima etapa foi marcada para o dia 16 de março, com a entrega dos dossiês de candidaturas completos.

Em junho, o Conselho da Fifa "vai selecionar as candidaturas e submeter a voto do Congresso", já que agora será o conjunto das 211 federações que vai escolher o vencedor.

O anfitrião do Mundial de 2026 deve ser designado no dia 13 de junho, durante o 68º Congresso da Fifa, que vai ser realizado em Moscou antes da abertura da Copa do Mundo da Rússia 2018.

No caso pouco provável de nenhuma destas candidaturas ser selecionada pelo Congresso, a Fifa reabriria o processo a todas associações membro, inclusive Uefa e Confederação Asiática.

Neste caso, o anfitrião de 2026 seria eleito em maio de 2020, no 70º Congresso da Fifa.

Os processos de nomeação dos Mundiais da Rússia-2018 e Catar-2022, definidos pelo Comitê Executivo da Fifa em 2010, foram marcados por suspeitas de corrupção. Depois disso, a decisão de eleger a sede passou a ser do Congresso.

* AFP