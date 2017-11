Esquiador russo é primeiro atleta a perder medalha por doping em Sochi-2014

Lausana 01/11/2017 | 16h47

O esquiador de fundo russo Alexander Legkov, campeão olímpico dos 50 km nos Jogos de Sochi-2014, teve anulada sua medalha de ouro, anunciou o Comitê Olímpico Internacional (COI) nesta quarta-feira, que alegou doping do atleta com base no relatório da Comissão Oswald.

Legkov, que também foi prata no revezamento 4x10 km com a Rússia nos Jogos de Sochi, teve todos os resultados desclassificados e foi banido das próximas edições das Olimpíadas de inverno, assim como outro esquiador do país, Evgeniy Belov, também punido nesta quarta-feira.

Em dezembro de 2016, a Federação Internacional de Esqui (FIS) suspendeu Legkov e outros cinco esquiadores russos que tiveram os nomes citados no relatório McLaren, a investigação solicitada pela Agência Mundial Antidoping (Wada) que escancarou um sistema de doping estatal na Rússia.

O COI, que criou uma comissão presidida pelo suíço Denis Oswald para investigar o envolvimento de atletas citados no relatório McLaren, anunciou em comunicado que "outras decisões tomadas em resposta às primeiras audiências serão comunicadas nos próximos dias".

* AFP