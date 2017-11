Emoção marca despedida ao surfista Jean da Silva, em Joinville

Luto no esporte 25/11/2017 | 18h32 Atualizada em

A tristeza e a saudade dividiam espaço com a perplexidade nas expressões dos presentes na despedida ao surfista Jean da Silva, morto na sexta-feira, 24 de novembro, em Joinville. O atleta tinha 32 anos e voltara recentemente ao Brasil, depois de um período de viagens. Familiares e amigos do joinvilense se encontraram na capela do Cemitério Municipal, mesmo local onde o corpo de Jean será sepultado na manhã de domingo.

Jean era conhecido no surfe brasileiro por ter sido o primeiro catarinense a conquistar um título nacional na categoria profissional. Ele venceu o Brasil Surf Pro, em 2010, aos 25 anos. Aurélio Ramos, 53 anos, lembra que o joinvilense viveu uma evolução rápida, que em grande parte pode ser assistida pelos moradores do Litoral Norte de Santa Catarina. Jean tinha sete anos quando ganhou a primeira prancha, de body boarding, e começou a surfar na Praia da Picama, em Balneário Barra do Sul.

— Antes dos dez anos, ele já era um surfista de prancha. Passou por todas as etapas de evolução enquanto surfista, venceu todas as categorias de base no amador e depois no profissional. Depois do título nacional, correu por circuitos mundiais e chegou bem perto de acessar a primeira divisão — contou Aurélio, que foi chefe de equipe e juiz de competições enquanto Jean era criança e adolescente, o acompanhando em viagens neste período.

Já adulto, Jean representou o Brasil em várias competições de surfe pelo mundo. Entre os destaques estão o 3º lugar no Mundial Pro Júnior, na Austrália, em 2006, mesmo ano em que foi vice-campeão catarinense e levou o WQS 5 estrelas em Fernando de Noronha. Em 2012, foi campeão do ASP World 6 - Star 2012, em Virginia Beach.

Nos últimos três anos, ele dedicava-se ao free surf, vertente em que o atleta deixa de competir regularmente para, sob o patrocínio de uma marca, buscar as melhores ondas pelo mundo enquanto representa seu patrocinador. Com isso, vivia experiências por lugares como Indonésia, Marrocos e Nova Zelândia.