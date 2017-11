Emenalo substitui Antonio Cordón como diretor esportivo do Monaco

Mônaco 27/11/2017 | 15h42

O Monaco anunciou nesta segunda-feira que o nigeriano Michael Emenalo, de 52 anos e ex-dirigente esportivo do Chelsea, substituirá o espanhol Antonio Cordón no mesmo cargo da equipe do Principado.

"O Monaco está satisfeito em anunciar Michael Emenalo ao posto de diretor esportivo. Ele será responsável de toda parte esportiva, sob a direção do vice-presidente e diretor geral, Vadim Vasilyev", indicou o texto.

"Sigo o trabalho de Michael Emenalo há vários anos e estou muito feliz em poder contar com ele no Monaco", precisou Vasilyev.

Ex-jogador da seleção nigeriana, Emenalo foi nomeado diretor técnico do Chelsea, em 2011, com a responsabilidade de comandar as contratações.

Antonio Cordón, ligado ao Villarreal durante 17 anos, deixou de trabalhar para o Monaco no início desta temporada, após um ano no clube do Principado.

* AFP