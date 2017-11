Em lágrimas, Neymar faz "mea-culpa" para evitar erros no futuro

Paris 11/11/2017 | 15h12

Para além das lágrimas que percorreram o mundo ao denunciar o tratamento da imprensa francesa, a presença de Neymar na coletiva de imprensa após amistoso entre Brasil e Japão, na sexta-feira, soou como um "mea-culpa" destinado a assumir erros para evitar repeti-los no futuro, o que poderia comprometer a seleção brasileira.

Antes da vitória por 3 a 1 sobre o Japão, em amistoso realizado em Lille, o técnico Tite pediu para os jogadores imaginarem que "já estavam no Mundial".

Depois da partida, muitos se perguntam o que teria acontecido com Neymar na Copa do Mundo 2018, depois de dar um murro no rosto do japonês Hiroki Sakai durante disputa de bola.

- Reagir ao jogo duro -

Aos 10 minutos do segundo tempo, o árbitro francês Benoit Bastien decidiu consultar o assistente de vídeo (VAR), punindo o atacante com um cartão amarelo após revisar as imagens de televisão.

Mas o que poderia acontecer na Rússia se Neymar repetisse o gesto e o árbitro tivesse interpretação diferente?

Em um torneio curto como a Copa do Mundo, uma expulsão ou suspensão de vários jogos pode arruinar o futuro de uma seleção, o que é o maior temor do Brasil em relação ao seu principal jogador.

Na coletiva de imprensa, Tite reconheceu ter conversado com o jogador sobre o problema. Ambos se falaram após o clássico francês do dia 22 de outubro, quando Olympique de Marselha e Paris Saint-Germain empataram em 2 a 2. Na ocasião, Neymar foi expulso após pedir satisfações ao sofrer falta agressiva.

"Todo mundo tenta pará-lo com faltas e ele reage, mas falei com ele sobre isso", disse Tite.

O próprio Neymar, sentado ao lado do treinador, fez exame de consciência: "quero pedir desculpas por meus erros, porque quando você é um grande jogador, um ídolo, é exemplo pra muita gente. Você precisa ser perfeito e com frequência eu não sou. Sou um cara de 25 anos que ainda precisa aprender muito no futebol".

"Cometi muitos erros e peço desculpas. Sei que preciso mudar, progredir. Sou um ser humano, choro e às vezes acordo de mau humor. Apesar da maior parte do tempo estar feliz", acrescentou o camisa 10.

Mas a manchete que saiu da coletiva de imprensa no estádio Pierre Mauroy foi o pedido para que deixem de publicar histórias que não tem razão de ser.

"Eu quero que desde já parem de inventar histórias de que estou com problemas com Cavani, com o treinador. Eu vim para ajudar, para contribuir, vim para ajudar meu treinador", insistiu Neymar. "Essas coisas me incomodam e estou aqui para pedir que parem de inventar histórias", continuou o jogador.

- Resposta francesa -

Na quarta-feira, o diário especializado francês L'Équipe afirmou na matéria de capa que "existe um abismo" entre Neymar e seu técnico Unai Emery. Neste sábado, o jornal respondeu as acusações de perseguição de Neymar.

"Neymar, a lágrima no olho", colocou na manchete o jornal, qualificando as palavras do jogador como "uma forma de desmentir globalmente, suficientemente impreciso para não expor com claridade os fatos".

O L'Equipe "evidentemente mantém suas informações", acrescentou o diário esportivo.

Sport, jornal esportivo da Catalunha que havia informado sobre a pergunta de Neymar sobre um suposto retorno ao Barcelona, publicou em sua manchete o seguinte título: "Neymar explode: parem já!", com foto do brasileiro chorando.

As lágrimas brotaram quando Tite pediu que continuasse em sala para escutar suas palavras. A estrela não aguentou a emoção e abraçou o treinador.

"É um ser humano e comete erros. Ninguém é perfeito. Mas quando tem um problema com alguém, se resolve dentro do vestiário. Realmente é um bom garoto", dedicou Tite, ciente de que grande parte do sonho do hexacampeonato mundial passa pelo equilíbrio emocional do atacante de 222 milhões de euros.

* AFP