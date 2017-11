Elton Carvalho:Vander Iacovino renova com o JEC/Krona

Toque de Letra 14/11/2017 | 09h46 Atualizada em

O técnico Vander Iacovino vai permanecer no comando do JEC/Krona na próxima temporada. O comandante renovou o vínculo com a equipe na semana passada, antes mesmo da definição se o Tricolor iria ou não à final da Liga Nacional de Futsal. A informação era mantida em sigilo até para não atrapalhar o foco para a decisão de sábado, que deu ao JEC a vaga na final.

Leia as últimas notas de Elton Carvalho

Confira as últimas notícias do esporte

De qualquer maneira, a decisão mostra a maturidade e a confiança da direção do futsal, que aposta no trabalho independentemente do resultado. No ano passado, numa atitude corajosa, a diretoria, liderada por Valdicir Kortmann, manteve Vander apesar da eliminação nas quartas de final da Liga e da derrota na final do Estadual. Agora, repete o gesto mesmo sem saber se o time chegaria à disputa do título.

Neste ano, os resultados reforçam a qualidade do trabalho. Na Taça Brasil, o JEC/Krona foi campeão com 100% de aproveitamento. Na Liga, fez a segunda melhor campanha na fase de classificação e, agora, é o finalista. A equipe ainda disputa a fase de definição dos semifinalistas do Estadual da Divisão Especial.

Feliz

Em conversa com a coluna, o técnico Vander Iacovino não escondeu a felicidade pela renovação de contrato. Segundo ele, os resultados carimbam a credibilidade do trabalho, mas a avaliação feita pela diretoria a partir do que vem sendo feito ao longo da temporada é o que mais o deixa satisfeito.

– Estou feliz. Isso é uma demonstração de confiança das pessoas que acompanharam de perto o que a gente tem feito. E nos faz acreditar cada vez mais nos projetos de médio/longo prazo.

Saídas

Um dos grandes desafios de Vander em 2018 será trabalhar com um elenco que pode sofrer mais perdas. Devido aos bons resultados, os jogadores do JEC/Krona entraram na mira do mercado nacional e internacional. Dois deles – Xuxa e Fernando – já acertaram saída para o Elpozo Murcia, da Espanha. Outros podem sair. O clube tenta segurá-los, mas terá também de repor as saídas e aí vem o trabalho do treinador: remontar a equipe a partir das baixas.