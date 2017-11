Eibar goleia Betis e respira na tabela

Madri 20/11/2017 | 20h02

O Eibar goleou por 5 a 0 o Betis e somou três pontos que permitem ao clube se afastar da zona de rebaixamento, nesta segunda-feira na partida de encerramento da 12ª rodada do Campeonato Espanhol.

A vitória do Eibar foi construída com um gol contra (6 minutos) do Betis e com gols do argentino Gonzalo Escalante (30 minutos), do brasileiro Charles (56 e 71) e Sergi Enrich (80).

Com o triunfo, o Eibar soma 11 pontos e ocupa a 17ª colocação da Liga Espanhola, a quatro pontos do Málaga, primeira equipe da zona de rebaixamento.

O Betis segue na 9ª colocação com 17 pontos.

- Resultados da 12ª rodada do Campeonato Espanhol:

- Sexta-feira:

Girona - Real Sociedad 1 - 1

- Sábado:

Getafe - Alavés 4 - 1

Leganés - Barcelona 0 - 3

Sevilla - Celta Vigo 2 - 1

Atlético de Madrid - Real Madrid 0 - 0

- Domingo:

Málaga - Deportivo La Coruña 3 - 2

Espanyol - Valencia 0 - 2

Las Palmas - Levante 0 - 2

Athletic Bilbao - Villarreal 1 - 1

- Segunda-feira:

Eibar - Betis 5 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 34 12 11 1 0 33 4 29

2. Valencia 30 12 9 3 0 32 11 21

3. Real Madrid 24 12 7 3 2 22 9 13

4. Atlético de Madrid 24 12 6 6 0 16 6 10

5. Sevilla 22 12 7 1 4 14 12 2

6. Villarreal 21 12 6 3 3 19 12 7

7. Real Sociedad 18 12 5 3 4 25 22 3

8. Leganés 17 12 5 2 5 9 11 -2

9. Betis 17 12 5 2 5 21 25 -4

10. Getafe 16 12 4 4 4 19 14 5

11. Girona 16 12 4 4 4 14 17 -3

12. Levante 15 12 3 6 3 14 15 -1

13. Celta Vigo 14 12 4 2 6 23 19 4

14. Espanyol 13 12 3 4 5 9 15 -6

15. Athletic Bilbao 12 12 3 3 6 12 16 -4

16. Deportivo La Coruña 11 12 3 2 7 15 23 -8

17. Eibar 11 12 3 2 7 11 25 -14

18. Málaga 7 12 2 1 9 9 25 -16

19. Alavés 6 12 2 0 10 6 20 -14

20. Las Palmas 6 12 2 0 10 8 30 -22

* AFP