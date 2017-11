"É preciso refundar o futebol italiano", diz ministro de Esportes

Roma 14/11/2017 | 14h22

O ministro italiano de Esportes, Lucca Lotti, pediu uma "refundação de todo futebol italiano" nesta terça-feira, um dia depois da Azzurra ser eliminada pela Suécia na repescagem para a Copa do Mundo.

"É um dia muito triste do ponto de vista esportivo. Está claro que é preciso refundar o mundo do futebol e que é preciso tomar decisões que não tivemos coragem de tomar nos últimos anos", declarou o Ministro à imprensa, em reunião do Comitê Olímpico Italiano (Coni).

"Não nos demos conta de que existe algo que não funciona no futebol italiano", declarou Lotti, lembrando que a Itália foi eliminada duas vezes seguidas na fase de grupos do Mundial, depois de conquistar a edição de 2006.

"É o momento para decisões importantes", insistiu. "É preciso refundar todo futebol italiano, desde os jovens até a Serie A", acrescentou.

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) vai se reunir nesta quarta-feira em Roma para "fazer uma análise profunda e decidir o futuro" anunciou o presidente da FIGC, Carlo Tavecchio nesta terça.

* AFP