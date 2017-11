Djokovic deixará 'Top 10' da ATP pela primeira vez em dez anos

Paris 02/11/2017 | 15h32

O sérvio Novak Djokovic vai deixar o Top 10 do ranking mundial de tênis pela primeira vez em dez anos, segundo anúncio da ATP nesta quinta-feira, depois do argentino Juan Martín Del Potro se classificar para as quartas de final do Masters 1000 de Paris.

Djokovic, de 30 anos e atualmente 7º melhor tenista do circuito, entrou entre os 10 primeiros em março de 2007.

Lesionado no cotovelo, o tenista vencedor de 12 Grand Slam não entra em quadra desde as quartas de final de Wimbledon, em julho. O retorno às competições está previsto para o mês de janeiro.

* AFP