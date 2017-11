Dinamarca goleia Irlanda e garante vaga na Copa do Mundo

Dublin 14/11/2017 | 19h47

A Dinamarca viajou à Dublin para confirmar sua vaga na Copa do Mundo da Rússia-2018, nesta terça-feira, depois de golear a anfitriã Irlanda por 5 a 1 de virada, graças a atuação espetacular de Christian Eriksen, autor de três gols.

Shane Duffy abriu o placar para os irlandeses logo no início do jogo, mas Andreas Christensen (29 minutos) e Eriksen (32) viraram o placar antes do intervalo. No segundo tempo, o craque do Tottenham definiu o jogo com mais dois gols (63 e 74), com Nicklas Bendtner fechando o placar convertendo pênalti (90).

Vai ser a quinta participação dos nórdicos na Copa do Mundo, depois de não participarem da edição do Brasil em 2014. O melhor desempenho foi em 1998, quando a equipe chegou às quartas de final.

Por outro lado, a República da Irlanda vai precisar assistir a competição pela televisão mais uma vez. Apesar de contar com torcida marcante, o país não se classifica desde a edição da Coreia do Sul e Japão, em 2002.

A Dinamarca se uniu a Croácia e Suécia como times que se classificaram ao Mundial na repescagem da zona europeia.

Os outros representantes da Uefa são Alemanha, Inglaterra, Bélgica, Espanha, Polônia, Islândia, Sérvia, França e Portugal, além da Rússia por sua condição de anfitriã.

* AFP