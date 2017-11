Dimitrov é 3º lugar no ranking após título do ATP Finals

Paris 20/11/2017 | 14h12

O búlgaro Grigor Dimitrov subiu para o terceiro lugar do ranking da ATP após a conquista do ATP Finals, no domingo, segundo a publicação da classificação nesta segunda-feira, ficando atrás apenas do espanhol Rafael Nadal e do suíço Roger Federer.

Dimitrov ganhou três posições graças ao ocorrido em Londres, onde ganhou suas cinco partidas, incluindo a final contra o belga David Goffin, que ganhou uma posição no ranking e aparece em 7º.

Rafael Nadal, que sofreu uma lesão no joelho e precisou abandonar a disputar do ATP Finals, segue na primeira colocação do ranking, enquanto Roger Federer, eliminado nas semifinais por Goffin, se manteve em segundo.

- Ranking da ATP em 20 de novembro:

1. Rafael Nadal (ESP) 10.645 pts

2. Roger Federer (SUI) 9.605

3. Grigor Dimitrov (BUL) 5.150 (+3)

4. Alexander Zverev (ALE) 4.610 (-1)

5. Dominic Thiem (AUT) 4.015 (-1)

6. Marin Cilic (CRO) 3.805 (-1)

7. David Goffin (BEL) 3.775 (+1)

8. Jack Sock (EUA) 3.165 (+1)

9. Stan Wawrinka (SUI) 3.150 (-2)

10. Pablo Carreño (ESP) 2.615

11. Juan Martin Del Potro (ARG) 2.595

12. Novak Djokovic (SRV) 2.585

13. Sam Querrey (USA) 2.535

14. Kevin Anderson (RSA) 2.480

15. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 2.320

16. Andy Murray (GBR) 2.290

17. John Isner (EUA) 2.265

18. Lucas Pouille (FRA) 2.235

19. Tomas Berdych (RTC) 2.095

20. Roberto Bautista (ESP) 2.015

* AFP