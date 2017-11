Deschamps prevê punição severa a Evra por agressão a torcedor

Paris 06/11/2017 | 16h47

O técnico da França, Didier Deschamps, afirmou nesta segunda-feira que o lateral Patrice Evra "sabe melhor que ninguém" que sofrerá uma punição severa pela agressão a um torcedor do Olympique de Marselha.

"Não o estou condenando nem julgando", declarou Deschamps, que como Evra jogou no Olympique e na seleção francesa, referindo-se ao incidente da semana passada, durante a partida do time de Marselha na Liga Europa.

"Patrice tem plena consciência das consequências" da agressão que cometeu contra um torcedor da própria equipe, durante o aquecimento para o duelo contra o Vitória Guimarães, em Portugal. As imagens viralizaram rapidamente no mundo todo.

O jogador foi afastado pelo clube e aguarda uma punição disciplinária.

"É algo que você simplesmente não pode fazer e ele sabe disso", completou Deschamps. "Decisões serão tomadas, tanto por parte do clube como por parte da Uefa".

No domingo, durante a partida do Olympique contra o Caen (5-0), pelo Campeonato Francês, a torcida organizada do clube marselhês exibiu uma gigantesca faixa com a frase "This game is over" (Este jogo acabou, em inglês), parodiando a slogan que Evra utiliza frequentemente nas redes sociais: "I love this game" (Eu amo este jogo).

Outros grupos de torcedores também mostraram repulsa com a atitude do jogador, pedindo "amor a camisa" e "respeito aos torcedores".

* AFP