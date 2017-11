Del Potro avança às quartas de final do Masters 1000 de Paris

Paris 02/11/2017 | 15h42

O argentino Juan Martín Del Potro, número 17 do mundo, se classificou para as quartas de final do Masters 1000 de Paris, nesta quinta-feira, depois de vencer o holandês Robin Haase por 7-5, 6-4.

Se vencer mais uma partida na cidade luz, Del Potro vai conseguir se classificar para o ATP Finals disputado em Londres (12-19 novembro).

O rival da Torre de Tandil vai ser o americano John Isner, que eliminou o búlgaro Grigor Dimitrov por 7-6 (12/10), 5-7 e 7-6 (7/3).

"Se eu for ou não (ao Finals de Londres) vai ser bom em todo caso. Seja porque participarei de novo deste evento fantástico, ou porque voltarei para casa para descansar nas férias", disse Del Potro com o bom humor habitual.

"Estou muito cansado, mas é normal. Poderia ser o último esforço do ano. Há cinco ou seis semanas, estar tão perto de me classificar para o ATP Finals parecia uma loucura", acrescentou o tenista.

O último Masters 1000 da temporada não conta com as presenças de Roger Federer, Andy Murray, Novak Djokovic e Stan Wawrinka.

O Masters 1000 de Paris é disputado em quadra rápida e coberta. A competição distribui mais de 4.200.000 euros em premiações.

-- Resultados de quinta-feira no Masters 1000 de Paris:

- Simples masculino (oitavas de final):

Juan Martin del Potro (ARG/N.13) x Robin Haase (NED) 7-5, 6-4

John Isner (EUA/N.9) x Grigor Dimitrov (BUL/N.6) 7-6 (12/10), 5-7, 7-6 (7/3)

Julien Benneteau (FRA) x David Goffin (BEL/N.7) 6-3, 6-3

Fernando Verdasco (ESP) x Dominic Thiem (AUT/N.5) 6-4, 6-4

Filip Krajinovic (SRB) x Nicolas Mahut (FRA) 6-2, 3-6, 6-1

* AFP