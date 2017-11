David Silva renova contrato com Manchester City até 2020

Londres 30/11/2017 | 13h32

O meia espanhol David Silva renovou contrato com o Manchester City até 2020, nesta quinta-feira, anunciou o líder da Premier League.

Silva, de 31 anos, se tornou um dos jogadores mais vitoriosos do clube desde sua chegada à equipe, em 2010. É um dos principais jogadores do esquema de Pep Guardiola nesta temporada.

"Estou feliz por ter comprometido meu futuro com o City", disse Silva ao site do clube.

"Estou muito orgulhoso do que consegui no City em minhas sete temporadas e meia aqui. Com Pep no comando, sinto que estamos em uma posição fantástica para ganhar títulos nesta temporada e no futuro", declarou o jogador.

"É um prazer participar neste tipo de jogo que estamos realizando. Meu objetivo é ganhar mais títulos nos próximos anos", acrescentou.

Silva chegou ao City vindo do Valencia. No clube inglês, conquistou duas Premier League, duas Copas da Liga e uma Copa da Inglaterra.

"Estamos muito felizes em dar esta notícia", comemorou o diretor do City, Txiki Begiristain.

* AFP