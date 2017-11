David Moyes substitui Bilic no comando do West Ham

Londres 07/11/2017 | 11h37

O West Ham anunciou nesta terça-feira a contratação do técnico David Moyes, um dia depois de demitir o croata Slaven Bilic por conta dos maus resultados que deixaram a equipe na zona de rebaixamento da Premier League.

"O West Ham pode confirmar a nomeação de David Moyes como manager do clube", anunciou o clube londrino em seu site oficial.

Moyes já teve passagens por Everton, Manchester United, Real Sociedad e Sunderland.

"Precisamos de alguém com experiência que conheça a Premie League e seus jogadores. Achamos que David é o homem que falta para nos recuperarmos", indicou o vice-presidente do West Ham, David Sullivan, sem detalhar a duração do contrato.

Moyes também comentou sua chegada ao West Ham: "É porque tenho que provar algo? Acho que sim. Dirigi cinco clubes desde que comecei há cerca de 20 anos, em Preston. Depois o Everton... Meu período no Manchester United foi muito comentado e depois fiz algo que sempre quis: treinar fora do país, na Real Sociedad".

"Por enquanto, nos concentraremos unicamente em terminar esta temporada. A primeira coisa é vencer o próximo jogo e construir a partir daí. Estou certo de que estaremos em melhor posição rapidamente", acrescentou.

Bilic assumiu o time em 2015, levando os Hammers ao sétimo lugar. Em sua segunda temporada terminou em 11º, mas este ano o West Ham venceu apenas duas partidas em 11 rodadas do campeonato, o que deixou o time na 18ª colocação.

* AFP