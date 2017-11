Daniel Alves não sente mais pressão por ser capitão

Wembley 13/11/2017 | 18h57

Lateral do Paris Saint-Germain, Daniel Alves vai ser o capitão da seleção brasileira nesta terça-feira contra a Inglaterra e garantiu que não vai sentir mais responsabilidade do que já está acostumado por conta da faixa.

"Não existe mais responsabilidade. Todos temos responsabilidades como jogador, por isso não sinto mais do que o habitual", indicou o capitão.

Dani admitiu que vai ser muito especial jogar em Wembley e destacou que os jogadores brasileiros não encaram a partida contra a Inglaterra como um "simples amistoso".

"Todo mundo quer uma vaga neste time. Todo mundo merece, por isso queremos dar o melhor na terça-feira", declarou Alves em coletiva que antecede o duelo.

O lateral descartou avaliar as chances de título do Brasil daqui a sete meses na Rússia "porque só penso no presente".

Ainda assim, admitiu a melhora do time desde a chegada do técnico Tite. "Sabemos exatamente o que queremos. Acho que vamos melhorando e cada vez somos mais fortes", concluiu.

* AFP