CR7 faz dois e Real Madrid se garante nas oitavas da Liga dos Campeões

Nicósia 21/11/2017 | 19h52

Sem fazer muito esforço, o Real Madrid se classificou para as oitavas de final da Liga dos Campeões, nesta terça-feira, depois de atropelar o Apoel por 6 a 0 pela quinta rodada da fase de grupos da competição.

Os merengues não tiveram dificuldade e definiram o jogo ainda no primeiro tempo. Até o intervalo, o Real já vencia por 4 a 0 com gols do croata Luka Modric, de Nacho Fernández e dois do francês Karim Benzema. No segundo tempo, o português Cristiano Ronaldo também deixou os dele e chegou a oito gols na artilharia da competição.

Com o resultado, os comandados do francês Zinedine Zidane chegaram aos 10 pontos e se garantiram no mata-mata da competição ao lado do Tottenham (1º, 13 pontos), que venceu o Borussia Dortmund de virada por 2 a 1. Harry Kane e Son Heung-min marcaram os gols dos ingleses, enquanto o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang fez o gol dos anfitriões.

Na última rodada da fase de grupos, o Real Madrid recebe o eliminado Dortmund no dia 6 de dezembro, enquanto o Apoel visita o Tottenham em Wembley.

- Atropelo -

Diferentemente do Campeonato Espanhol, em que está na terceira colocação a 10 pontos do líder Barcelona, os merengues estão bem no torneio europeu. Prova disso é o bom desempenho do português Cristiano Ronaldo, artilheiro da Champions com 8 gols e com poucos gols marcados na LaLiga.

Logo no primeiro minuto, CR7 já assustou o time da casa com um chute forte defendido pelo arqueiro Nauzet Pérez. As melhores chances sempre passavam pelos pés do português, que arriscou de fora da área, aos 17, e cobrou falta perigosa da intermediária, aos 20.

Depois de três tentativas fracassadas, foi o croata Luka Modric quem tentou arriscar. Dani Carvajal recebeu lançamento e foi até a linha de fundo para cruzar. A zaga cortou mal e o camisa 10 pegou de primeira para marcar um belo gol e abrir o placar, aos 23.

Ainda no primeiro tempo o Real conseguiu ampliar. Aos 39 minutos, Toni Kroos encontrou espaço na zaga e deixou o francês Karim Benzema cara a cara com o goleiro. O centro-avante ajeitou o corpo e tocou com categoria no canto para ampliar.

O gol desestabilizou o time da casa, que no lance seguinte sofreu o terceiro em cobrança de escanteio de Marcelo. O lateral brasileiro botou na área, Varane desviou e Nacho Fernández empurrou para as redes, 41.

Ainda antes do intervalo, Benzema voltou a marcar aos 46 em contra-ataque excepcional. Kroos acelerou em passe longo, o francês tocou para Ronaldo, que driblou e deixou o camisa 9 livre para marcar.

- Artilharia isolada -

No início do segundo tempo, Cristiano Ronaldo fez dois gols se isolar ainda mais na artilharia do campeonato, com 8 gols. No primeiro, o luso recebeu cruzamento na pequena área e cabeceou para fazer o quinto do Real, aos 4 minutos.

Seis minutos depois, CR7 voltou a balançar as redes após erro grosseiro da zaga cipriota. Benzema pressionou a bola do último zagueiro e o português aproveitou o presente na quina da área para tocar para o gol vazio.

Com a vitória garantida, Zidane fez substituições para dar descanso às peças fundamentais do time. Ainda assim, os jovens da equipe queriam mostrar serviço e ganhar cancha na competição. Mas com tudo definido, o Real diminuiu o ritmo e apenas controlou o jogo sem maiores pretensões.

O atual bicampeão da Europa chegou às oitavas de final da competição pelo 15ª ano seguido, com uma rodada de antecedência.

* AFP