Coreia do Sul se prepara para "receber o mundo" nas Olimpíadas de Inverno 2018

Praga 03/11/2017 | 18h02

A Coreia do Sul está preparada para "receber o mundo" nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang 2018, inclusive atletas da Coreia do Norte, apesar das tensões diplomáticas, garantiu nesta sexta-feira o presidente do comitê de organização, Lee Hee-Beom.

"A Coreia está preparada para receber o mundo. Vamos receber a todos os atletas e a todos os comitês nacionais olímpicos, inclusive da República Popular Democrática da Coreia", declarou durante reunião dos comitês nacionais olímpicos em Praga.

As Olimpíadas vão ser organizadas entre os dias 9 e 25 de fevereiro. Pyeongchang está a 80 quilômetros da fronteira com a Coreia do Norte, país que dispõe da armas nucleares. A península coreana está dividida por uma zona desmilitarizada.

As tensões continuam latentes na região, devido aos testes nucleares e lançamentos de mísseis realizados pelo regime norte-coreano, e ampliadas pelo acirramento do tom em direção ao governo de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.

França, Alemanha e Austrália já levantaram dúvidas sobre a segurança de seus atletas, enquanto Londres estabeleceu um plano de evacuação após o sexto teste nuclear realizado pela Coreia do Norte, em setembro.

"Serão Jogos de paz e harmonia. A segurança é a principal preocupação", declarou Lee, que lembrou o comitê olímpico sul-coreano realizou reunião dedicada à segurança. A entidade criou um grupo de trabalho para assegurar a coordenação com o governo.

* AFP