Conmebol autoriza quarta substituição na final da Libertadores

Asunción 29/11/2017 | 15h27

A Conmebol comunicou nesta quarta-feira às federações de futebol da Argentina (AFA) e Brasil (CBF) que uma quarta substituição será permitida caso a final da Libertadores entre Grêmio e Lanús chegue à prorrogação.

A Direção de Competições da Conmebol informou que, conforme o estabelecido no artigo 12.3 do regulamento da competição, em caso de disputa de uma prorrogação, uma quarta substituição poderá ser efetuada excepcionalmente.

A quarta substituição foi autorizada pela The International Football Association Board (Ifab), entidade que rege as regras do futebol, informou a Conmebol em seu site.

A partida de volta da final da Libertadores será disputada nesta quarta-feira em Buenos Aires. Na ida, em Porto Alegre, o Grêmio venceu por 1 a 0.

* AFP