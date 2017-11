Com reação espetacular após o intervalo, Joinville vence o Franca na estreia no NBB

Esportes 15/11/2017 | 14h52 Atualizada em

A reestreia do basquete de Joinville no Novo Basquete Brasil (NBB) mexeu com os corações de mais de 800 torcedores presentes no Centreventos Cau Hansen. Com uma reação espetacular após o intervalo, os donos da casa bateram o tradicionalíssimo Franca com o placar de 66 a 59 na tarde desta quarta-feira.

O jogo parecia perdido no intervalo. Os paulistas tinham vantagem de 20 pontos no placar - vantagem chegou a ser de 23 pontos durante o segundo período. Mas, numa mudança da atitude incrível, os joinvilenses buscaram o empate e a virada. Felipe Vezaro, autor de 23 pontos, e André Bambu, com 15, comandaram a virada.

Empolgado, o Joinville volta à quadra nesta sexta-feira, às 20 horas, diante do atual campeão Bauru. O jogo ocorrerá no Ginásio do Grêmio Whirlpool - o Centreventos não estará disponível.

Os dois primeiros quartos do jogo foram desanimadores para os torcedores joinvilenses. Reestreante no NBB após quatro edições ausente, o basquete de Joinville parecia nervoso nos 20 minutos iniciais. O reflexo da situação apareceu no placar. No primeiro quarto, Joinville fez nove pontos. Mas a situação ficou ainda pior no segundo período, no qual o time marcou apenas sete pontos.

Com tantas dificuldades para alcançar a cesta, os donos da casa viram os paulistas abrirem vantagem. No segundo quarto, o Franca chegou a ficar 23 pontos à frente (36 a 13). Apenas a oito segundo do intervalo, o Joinville conseguiu acertar a primeira bola de três após 13 tentativas, diminuindo o placar a distância para 20 pontos - 36 a 16.

Na volta do intervalo, a equipe teve outra atitude. Em menos de cinco minutos. alcançou 15 pontos, quase o mesmo número dos dos primeiros quartos. Pouco a pouco, a diferença foi caindo e o Joinville aproveitou a enorme quantidade de erros do adversário (22) para marcar 29 pontos no terceiro quarto e deixar o placar em apenas quatro pontos: 45 a 49

No último período, o Joinville continuou melhor. Rapidamente, a equipe buscou o empate - algo que parecia impossível nos primeiros quartos - e a virada,a três minutos do fim.