City vence Southampton nos acréscimos e amplia sequência de vitórias

Londres 29/11/2017 | 20h47

Com gol de Raheem Sterling aos 50 minutos do segundo tempo, o Manchester City venceu o Southampton (11º) por 2 a 1, nesta quarta-feira, pelo fechamento da 14ª rodada da Premier League, e chegou a 12 vitórias seguidas na competição.

O time de Pep Guardiola manteve sua vantagem na liderança, apesar das vitórias dos perseguidores Manchester United (2º), Chelsea (3º), Arsenal (4º) e Liverpool (5º).

Em rodada em que os seis primeiros colocados venceram, o City manteve oito pontos de distância para o United, além de 11, 12 e 14 unidades para 'Gunners', 'Blues' e 'Reds', respectivamente.

O holandês Virgil van Dijk abriu o placar ao tocar para as próprias redes, aos dois minutos do segundo tempo. Mas o espanhol Oriol Romeu empatou, aos 30, evitando a derrota do time visitante até os 50, quando Sterling fez o gol da vitória para explodir o Etihad Stadium de alegria.

O Chelsea (3º) também ganhou com dificuldade, superando o Swansea (19º) por 1 a 0 com gol do alemão Antonio Rudiger. O técnico italiano Antonio Conte chegou a ser expulso.

Com um ponto a menos, os rivais de Londres do Arsenal atropelaram o Huddersfield por 5 a 0, com gols das estrelas do time, os franceses Alexandre Lacazette (3) e Olivier Giroud (68, 87), o chileno Alexis Sánchez (69) e o alemão Mesut Ozil (72).

Já o Liverpool (5º) se impôs ao superar o Stoke City (16º) pro 3 a 0, com dois gols o egípcio Salah (77, 83) e um do senegalês Sadio Mané (17). Salah se distanciou na artilharia da Premier League com 12 gols.

Em outros jogos desta quarta, o Everton (13º) respirou ao vencer o West Ham (4-0) com três gols de Wayne Rooney, enquanto o Burnley (6º) superou por2 a 1 o Bournemouth (15º).

-- Resultados da 14ª rodada da Premier League:

- Terça-feira:

Brighton and Hove Alb - Crystal Palace0 - 0

Leicester - Tottenham 2 - 1

Watford - Manchester United 2 - 4

West Bromwich - Newcastle 2 - 2

- Quarta-feira:

Arsenal - Huddersfield Town 5 - 0

AFC Bournemouth - Burnley 1 - 2

Chelsea - Swansea 1 - 0

Everton - West Ham 4 - 0

Stoke - Liverpool 0 - 3

Manchester City - Southampton 2 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 40 14 13 1 0 44 9 35

2. Manchester United 32 14 10 2 2 32 8 24

3. Chelsea 29 14 9 2 3 25 11 14

4. Arsenal 28 14 9 1 4 28 16 12

5. Liverpool 26 14 7 5 2 28 18 10

6. Burnley 25 14 7 4 3 14 11 3

7. Tottenham 24 14 7 3 4 22 12 10

8. Watford 21 14 6 3 5 24 25 -1

9. Leicester 17 14 4 5 5 19 20 -1

10. Brighton and Hove Alb 17 14 4 5 5 13 14 -1

11. Southampton 16 14 4 4 6 14 17 -3

12. Newcastle 15 14 4 3 7 13 19 -6

13. Everton 15 14 4 3 7 17 28 -11

14. Huddersfield Town 15 14 4 3 7 9 24 -15

15. AFC Bournemouth 14 14 4 2 8 12 16 -4

16. Stoke 13 14 3 4 7 16 29 -13

17. West Bromwich 12 14 2 6 6 12 21 -9

18. West Ham 10 14 2 4 8 12 30 -18

19. Swansea 9 14 2 3 9 7 16 -9

20. Crystal Palace 9 14 2 3 9 8 25 -17

* AFP