City vence Leicester e segue imparável; Arsenal vence dérbi

Londres 18/11/2017 | 15h47

O Manchester City, líder da Premier League, continua imparável na Inglaterra, somando uma nova vitória neste sábado, desta vez fora de casa contra o Leicester (2-0), enquanto o Tottenham foi derrotado pelo Arsenal (2-0) no clássico londrino e desceu do pódio.

O City de Pep Guardiola venceu o Leicester com gols do brasileiro Gabriel Jesus, aos 45 minutos de jogo, e do belga Kevin de Bruyne (49).

Com esta vitória, a 11ª em 12 jogos na Premier League, o City chegou aos 34 pontos e tem 9 de vantagem sobre o Chelsea, que assumiu provisoriamente o segundo lugar graças à vitória por 4 a 0 sobre o West Bromwich (17º), gols dos espanhóis Álvaro Morata (17 min) e Marcos Alonso (38) e do belga Eden Hazard (23, 62).

O Manchester United, que recebe ainda neste sábado o Newcastle, é o 3º colocado com 23 pontos, mas poderá recuperar a vice-liderança em caso de vitória.

A 5ª colocação pertence ao Liverpool, que venceu o Southampton (14º) por 3 a 0, com dois gols do egípcio Mohamed Salah (31, 41) e do brasileiro Philippe Coutinho (68).

Mais cedo, o Arsenal, 6º colocado, deu passo importante rumo ao objetivo de entrar na briga pelo título ao derrotar por 2 a 0 o arquirrival Tottenham (4º).

Os gols no primeiro tempo do alemão de origem albanesa Shkodran Mustafu, aos 36 minutos, e do chileno Alexis Sánchez, aos 41, resolveram a partida para os Gunners.

Jogando no Emirates Stadium, a equipe do técnico Arsène Wenger conseguiu colocar um fim à sequência negativa de seis jogos sem vencer contra o arquirrival londrino, desde março de 2014.

- Resultados da 12ª rodada do Campeonato Inglês:

- Sábado:

Arsenal - Tottenham 2 - 0

Burnley - Swansea 2 - 0

Crystal Palace - Everton 2 - 2

Leicester - Manchester City 0 - 2

AFC Bournemouth - Huddersfield Town 4 - 0

Liverpool - Southampton 3 - 0

West Bromwich - Chelsea 0 - 4

Manchester United - Newcastle

- Domingo:

(14h00) Watford - West Ham

- Segunda-feira:

(18h00) Brighton and Hove Alb - Stoke

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 34 12 11 1 0 40 7 33

2. Chelsea 25 12 8 1 3 23 10 13

3. Manchester United 23 11 7 2 2 23 5 18

4. Tottenham 23 12 7 2 3 20 9 11

5. Liverpool 22 12 6 4 2 24 17 7

6. Arsenal 22 12 7 1 4 22 16 6

7. Burnley 22 12 6 4 2 12 9 3

8. Brighton and Hove Alb 15 11 4 3 4 11 11 0

9. Watford 15 11 4 3 4 17 21 -4

10. Huddersfield Town 15 12 4 3 5 8 17 -9

11. Newcastle 14 11 4 2 5 10 10 0

12. Leicester 13 12 3 4 5 16 18 -2

13. AFC Bournemouth 13 12 4 1 7 11 14 -3

14. Southampton 13 12 3 4 5 9 14 -5

15. Stoke 12 11 3 3 5 13 22 -9

16. Everton 12 12 3 3 6 12 24 -12

17. West Bromwich 10 12 2 4 6 9 18 -9

18. West Ham 9 11 2 3 6 11 23 -12

19. Swansea 8 12 2 2 8 7 15 -8

20. Crystal Palace 5 12 1 2 9 6 24 -18

* AFP