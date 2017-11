City mostra força e derrota Arsenal; Chelsea vence United

Londres 05/11/2017 | 17h14

O Manchester City (1º) derrotou por 3 a 1 em casa o Arsenal (6º) com gols de Sergio Agüero e Gabriel Jesus, neste domingo pela 11ª rodada do Campeonato Inglês, e se manteve na liderança isolada da competição, enquanto o Manchester United (2º) foi derrotado pelo Chelsea (4º).

Esta combinação de resultados permite ao City se consolidar ainda mais na liderança, ampliando de 5 para 8 pontos a vantagem sobre o segundo colocado United.

Também a oito pontos de distância está o Tottenham (3º), que venceu por 1 a 0 o lanterninha Crystal Palace graças ao gol do sul-coreano Son Heung-Min, aos 19 minutos do segundo tempo.

Imparável neste início de temporada, o City soma agora 10 vitórias e 1 empate na Premier League, com 38 gols a favor e apenas 7 sofridos.

O City confirmou sua condição de favorito ao título da Premier League com outra exibição de força, desta vez diante de um adversário de peso.

O belga Kevin De Bruyne abriu o placar para os Citizens aos 19 minutos de jogo e Agüero ampliou de pênalti aos 5 da segunda etapa.

O Arsenal chegou a colocar emoção na partida ao diminuir o prejuízo com o francês Alexandre Lacazette, aos 19, mas Gabriel Jesus, que tinha acabado de entrar em campo no lugar de Agüero, fechou a conta aos 29.

Na última partida deste domingo, o Chelsea saiu vitorioso do clássico em Stamford Bridge contra o Manchester United, um resultado que recoloca o time londrino na briga pelas primeiras colocações.

No reencontro de José Mourinho com seu ex-clube, a partida foi decidida com uma cabeçada precisa do espanhol Álvaro Morata aos 10 minutos do segundo tempo, após cruzamento preciso do compatriota César Azpilicueta.

Com a vitória, o Chelsea volta a sorrir, após a dura derrota por 3 a 0 para a Roma no meio de semana, pela Liga dos Campeões.

-- Resultados da 11ª rodada do Campeonato Inglês:

- Sábado:

Stoke - Leicester 2 - 2

Huddersfield Town - West Bromwich 1 - 0

Swansea - Brighton and Hove Alb 0 - 1

Newcastle - AFC Bournemouth 0 - 1

Southampton - Burnley 0 - 1

West Ham - Liverpool 1 - 4

- Domingo:

Tottenham - Crystal Palace 1 - 0

Manchester City - Arsenal 3 - 1

Chelsea - Manchester United 1 - 0

Everton - Watford 3 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 31 11 10 1 0 38 7 31

2. Manchester United 23 11 7 2 2 23 5 18

3. Tottenham 23 11 7 2 2 20 7 13

4. Chelsea 22 11 7 1 3 19 10 9

5. Liverpool 19 11 5 4 2 21 17 4

6. Arsenal 19 11 6 1 4 20 16 4

7. Burnley 19 11 5 4 2 10 9 1

8. Brighton and Hove Alb 15 11 4 3 4 11 11 0

9. Watford 15 11 4 3 4 17 21 -4

10. Huddersfield Town 15 11 4 3 4 8 13 -5

11. Newcastle 14 11 4 2 5 10 10 0

12. Leicester 13 11 3 4 4 16 16 0

13. Southampton 13 11 3 4 4 9 11 -2

14. Stoke 12 11 3 3 5 13 22 -9

15. Everton 11 11 3 2 6 10 22 -12

16. West Bromwich 10 11 2 4 5 9 14 -5

17. AFC Bournemouth 10 11 3 1 7 7 14 -7

18. West Ham 9 11 2 3 6 11 23 -12

19. Swansea 8 11 2 2 7 7 13 -6

20. Crystal Palace 4 11 1 1 9 4 22 -18

* AFP