Chievo vence SPAL com dois gols de Inglese

Roma 25/11/2017 | 17h22

Com dois gols do atacante Roberto Inglese, o Chievo (8º) venceu o SPAL (17º) por 2 a 1, neste sábado, pela 14ª rodada da Serie A italiana.

Inglese virou o jogo no segundo tempo, com dois gols aos 21 e 36 minutos, depois do companheiro esloveno Bostjan Cesar empurrar para as próprias redes, aos 17 da primeira etapa, para abrir o placar.

Nos outros jogos do sábado, o Bologna (7º) venceu por 3 a 0 a Sampdoria (6º), enquanto o Hellas Verona (19º) superou o Sassuolo (16º) por 2 a 0 para ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento.

No último jogo do dia, a Inter de Milão (2º) pode assumir a liderança provisória se vencer na visita ao Cagliari (13º).

A Napoli, líder com dois pontos de vantagem para os milaneses, recebe a Udinese (14º) no domingo, enquanto a Juventus (3º) enfrenta o Crotone (15º).

-- Resultados da 14ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sábado:

Bologna - Sampdoria 3 - 0

Chievo - SPAL 2 - 1

Sassuolo - Hellas Verona 0 - 2

(17h45) Cagliari - Inter

- Domingo:

(12h00) Udinese - Napoli

Genoa - Roma

Milan - Torino

(15h00) Lazio - Fiorentina

(17h45) Juventus - Crotone

- Segunda-feira:

(17h45) Atalanta - Benevento

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 35 13 11 2 0 34 9 25

2. Inter 33 13 10 3 0 25 9 16

3. Juventus 31 13 10 1 2 37 14 23

4. Roma 30 12 10 0 2 23 8 15

5. Lazio 28 12 9 1 2 32 14 18

6. Sampdoria 26 13 8 2 3 27 18 9

7. Bologna 20 14 6 2 6 17 17 0

8. Chievo 20 14 5 5 4 17 21 -4

9. Milan 19 13 6 1 6 19 18 1

10. Torino 18 13 4 6 3 18 20 -2

11. Fiorentina 17 13 5 2 6 22 18 4

12. Atalanta 16 13 4 4 5 19 18 1

13. Cagliari 15 13 5 0 8 12 21 -9

14. Udinese 12 12 4 0 8 18 23 -5

15. Crotone 12 13 3 3 7 11 24 -13

16. Sassuolo 11 14 3 2 9 8 24 -16

17. SPAL 10 14 2 4 8 12 23 -11

18. Genoa 9 13 2 3 8 11 19 -8

19. Hellas Verona 9 14 2 3 9 12 29 -17

20. Benevento 0 13 0 0 13 6 33 -27

* AFP